內政部役政署3日於台南市新營文化中心表揚替代役績優單位及役男，其中在台南市服勤的績優替代役男有8人，於大內區公所服役的作家楊富閔由區長李義隆陪同領獎，楊富閔說，回家鄉當兵期間碰到疫情發生，在協助防疫過程，讓他覺得可以與家鄉人度過這一年，非常珍貴又特別。

內政部次長陳宗彥3日主持「110年下半年替代役績優單位及役男表揚大會活動」，表揚14個績優服勤單位、55位優秀替代役役男。陳宗彥表示，替代役制度施行已21年，一直秉持公共服務精神來推動，特別的是，從去年開始，將近有1萬位役男完成緊急救護訓練與資格，未來也會持續推動這項訓練。

陳宗彥表示，他希望外界知道，替代役男不只是坐辦公桌送公文，早期一批役男是以社造精神來推動，例如白河地區役男就走入社區陪伴長輩用餐，陪長輩運動，在台南市多處也可以看到役男參與社造的成果，希望台南市的經驗可以推廣到全台各地，讓台灣每個地方都能有豐碩的成果。

此次受表揚役男，在台南市服勤的有鹽水區公所林觀鯉、蘇智揚、劉人杰、王偉澤、大內區公所楊富閔、永康區公所莊翔宇、台南監獄蔡秉儒、白河榮家周政滔，另台南市警察局獲頒績優服勤單位。

在鹽水區公所服役的蘇智揚等人，發揮專長協助美化社區營造據點，將八角樓活化，重新注入新生命，成為在地居民遊憩的最佳去處。回家鄉服役的楊富閔，不僅協助防災防疫、幫獨居長輩清潔環境、整理圖書館館藏、協助芒果節及酪梨節宣傳、到小學課輔及上文學講座，工作內容非常多元。

楊富閔說，他的創作很多是以家鄉為題材，這一年回家鄉當兵，好像是重新回來補修家鄉的功課，尤其役期跟疫情綁在一起，鄉親打疫苗時他也去協助幫忙，很榮幸能與家鄉人一起度過這一年；此外，在自己的小學母校教學弟妹寫作，雖然成效還有待慢慢發酵，但小朋友在路上遇到他就會熱情打招呼，讓他覺得很開心。