劉婷萱(左一前蹲者)獲台南市文化局社造獎助計畫，開辦「多加學堂」提供社區婦女就業機會。(曹婷婷攝)

一群50＋（50歲以上）的媽媽們，各有不同人生故事和困難奮鬥歷程，但共同目標就是要謀得一技之長；在多加學堂提供縫紉機、布料等資源之下，找到舞台，最近接下玩具圖書館3000個包包訂單，忙得不亦樂乎，即使疫情期間無訂單可接，媽媽們也沒閒著，手作200多頂頭巾贈送醫院癌症病友，幫助自己的同時，也分送祝福。

台南市以恩關懷協會於2019年成立多加社會企業社，以人本與公益為出發點，關懷脆弱家庭兒少與特殊際遇家庭的婦女，並發揮社會企業功能，陪伴50＋（50 歲以上）的媽媽們，重拾技能發揮所長，並成為「他人的祝福力」。

創辦人劉婷萱以社會企業品牌概念出發，今年獲台南市文化局社造獎助計畫靈感動機來自和這群 「50＋」婦女討論、研究，開發婦女手作商品，提供弱勢婦女翻轉人生。

劉婷萱今年獲台南市文化局社造獎助計畫，目前有30多位媽媽來到這座基地，這群特殊際遇的媽媽，有的是新住民、原住民或高齡者，因各種變故，希望有一技之長，重啟新生。她說，媽媽們在這裡找到自我價值，學堂也宛如是祝福的願力基地，傳遞善念的正向循環。

此外，今年也在文化局媒合下，與台南企業文化藝術基金會合作，開辦舊衣再生教育課程種籽師資，最近還幫忙趕製公投投票圈票處的圍布，也為東區區公所協力設計「迎春門」布紅包袋。另外，也結合零碼布與漁網的布創商品，以及「大魚入港」手工包設計，以漁網台語諧音「希望」，傳達「多加思所」美學與公益結合理念，媽媽們用實力證明，除了收取他人祝福，也能用雙手回饋社會。

文化局表示，今年度台南市社造首度鼓勵青年組成團隊，針對自己家鄉、生長土地及關心的社區，提出行動計畫，投入在地發展與活化，除了為社區、社群帶來新的改變，也能發展成為一生的志業。