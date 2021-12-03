台新金控延續「愛(i)」的精神，今(3)日在臺北市仁愛圓環旁的總部大樓舉行聖誕樹點燈儀式。在台新金控董事長吳東亮的帶領下，現場的台新金控同仁、眷屬以及逾百位的週邊鄰里大、小朋友們一起高聲讀秒倒數，齊喊「點亮幸福 讓愛閃耀」，用愛共同點亮15米高的全LED燈聖誕樹。

透過數萬顆LED燈泡呈現出精心設計華麗又富含聖誕氛圍的3D特效動畫，將金控大樓妝扮成為仁愛圓環區域最美的聖誕打卡景點。同時，於聖誕樹旁的光廊城堡內，佈滿了圓環周邊商戶及台新生活金融生態圈合作夥伴們的商標，全臺共3000多家商戶共襄盛舉推出聖誕優惠，民眾用Richart Life APP即可輕掃QR Code拿取各式優惠。

台新金控董事長吳東亮致詞時表示，今年雖然本土疫情起起伏伏，但到了年底的這個時候，國內控制的相當不錯，疫情趨緩而且穩定，希望今年我們在仁愛圓環為大家精心呈現美麗閃耀的聖誕樹與佈置，能讓大家對今年留下一個充滿愛的回憶和幸福感。2021年台新金控聖誕祭延續「愛(i)」的DNA -「愛(i)閃耀」佈置主軸，增添歡欣氣氛與充滿愛的感覺。

i 除了表達「愛」之外，也代表著台新核心價值「Innovation」創新精神的展現。今年的LED 聖誕樹除了呈現聖誕的歡樂氛圍之外，更特別將台新金控新夥伴-台新人壽融入於特效主題動畫之中。我們致力運用創新科技讓民眾有著滿滿的溫暖感受，在台新金控大樓的一樓大廳內設置了聖誕心願數位留言牆，民眾透過手機掃描QR Code許願，聖誕願望會立即在留言牆的畫面上顯現出來，可與親朋好友到場體驗，感受台新充滿科技感又兼具溫暖的聖誕活動。

吳東亮也預告，台新明年將迎來30週年，非常感謝大家持續陪伴台新成長茁壯。

除了傳遞愛的精神與LED聖誕樹，為了讓週邊鄰里大小朋友可以感受濃濃的聖誕暖意，台新金控特別打造聖誕戶外快閃市集，民眾只要完成各項任務就可以兌換甜甜圈、薑餅人餅乾、咖啡和聖誕小提袋等不同小禮物。

值得一提的是，這次台新在圓環的聖誕裝置，是唯一受邀參與臺北市政府商業處主辦之「繽紛耶誕玩台北」活動的金融機構；此外，我們也參與信義百貨商圈空橋燈飾佈置，台新金控佈置了松智路、松壽路、松高路三段的空橋，浪漫粉色的三座空橋，就好像漫步在粉紅色的銀河下，通過空橋時可收到信義區合作商家提供的專屬優惠推播訊息，喜愛到信義百貨商圈的民眾千萬不要錯過。