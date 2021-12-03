證交所和富時指數公司合編的台灣指數系列成分股調整3日公布，其中，台灣高股息指數新增聯詠、中鋼、聯強、裕民及中鴻，剔除京城銀等5檔。

法人指出，過去高股息指數從年底到隔年上半年的上漲機率高，加上近期台股作夢+作帳的火熱行情重啟，建議投資人可留意相關高股息ETF的進場機會，參與台股跨年行情。

本次台灣指數系列成分股的預期調整規模再創新高，主要在台灣50指數連結的元大台灣50ETF（0050）規模已經超過千億元外，近幾月台灣高股息指數連結的元大高股息ETF（0056）規模暴衝，不僅突破千億元關卡，還突破1100億元整數關口，使整體將調整的資金規模飛越2000億元，將是台灣指數系列編制以來最大的調整規模。

0056目前受益人超過56萬人，0050有36萬人，本次台灣指數系列調整也創下史上最多投資人參與。

其中，台灣高股息指數投資上市市值前150大個股中，未來預測殖利率最高的30檔股票，本次共新增聯詠等五檔高殖利率股，剔除京城銀、開發金、潤泰全、福懋及漢唐。調整後成分股的金融股將從三檔減少到一檔，剩下兆豐金，電子股和傳產股的檔數增加。

法人指出，台灣高股息指數過去年底到隔年初，還有容易上漲的特性值得投資人關注，以0056為例，過去12月上漲機率將近九成，1、2月都介於六到七成，3月漲跌各半，4月漲率又飆高到七成。

另外，0056過去5月上漲機率約57％，6月64％，7月高達79％，而前述這幾個月份的平均漲幅部分，12月、2月、4月及7月都超過2％，代表投資人卡位0056的除權息行情外，年底到隔年也適合賺取價差，有機會再賺一波，逢台股近期作夢+作帳行情重啟，投資人可留意高股息ETF的布局機會。