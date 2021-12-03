2021臺北網紅節 EC NEXT: KOL影響力論壇

2021臺北網紅節EC:NEXT「KOL影響力」論壇昨(2日)在臺北文華東方酒店盛大舉辦，今年疫情一度升溫，更凸顯宅經濟的重要性，跨境電商、社群行銷和KOL導購成為網路變現重要的一環，故主辦方特邀請到momo購物網、Google、iKala、Wiser秩宇等企業講師個別主題演講，並於現場安排KOL網紅選品直播秀及10大潛力網紅交流分享，掌握最新電商趨勢與無限商機。

除了論壇主題演講，「TY Star最佳潛力網紅獎」也於當天舉辦頒獎典禮，臺北網紅節系列活動自十月開始，於momo購物網進行「TY Star最佳潛力網紅獎」票選活動，徵集了近200位網紅報名參加，選出50位入圍者進行網路票選活動，最終由網友共同票選出十大潛力網紅：林發條(連環泡有芒果)、小哥哥艾理、林霈媞Patty、李藹蔚、丁小鈺、彤彤、圖佳、Rita Lin、Flora*花花、夏晴。

TY Star最佳潛力網紅獎經網路票選出十位潛力網紅。(圖／臺北網紅節提供)

本次「TY Star最佳潛力網紅獎」頒獎典禮，更請到臺北市副市長黃珊珊於現場致詞，偕同中國時報董事長王丰、台灣新媒體發展協會理事長陳義文，與本次臺北網紅節熱銷品牌廠商來到活動現場：SIG沈默是金總經理廖延修、泉發蜂蜜經理葉冞糖、森田藥粧副總經理邵子豪、佐登妮絲集團行銷總監劉靜芳、pHformula梵谷醫學總經理潘國勇、良食實業董事長黃美珮、ROBINLO &CO.吳嘉慧一同為十大潛力網紅頒獎。

臺北市副市長黃珊珊於臺北網紅節論壇現場致詞。(圖／臺北網紅節提供)

副市長黃珊珊表示，自己也當過一日網紅，在臺北網紅節momo直播秀中大賣北市商圈優質商品，其實網紅經濟比電商平台更有爆發力，逛電商不會有人介紹、試用，但藉由網紅直播讓商品販售變得更有溫度，有自己的意見、有個人感受，讓消費者產生認同與信任，KOL成為新經濟的影響力，藉由臺北網紅節的舉辦，不只讓品牌方聽見更多不同聲音，臺北市政府也能因為這些意見領袖而更貼近市民的生活，聽取市民的意見，期待臺北網紅節愈辦愈盛大，振興臺北經濟，成為臺北市的品牌。

臺北市副市長黃珊珊頒發感謝狀予台北東區合作廠商。(圖／臺北網紅節提供)

中國時報董事長王丰致詞期許臺北網紅節能愈辦愈盛大，並頒獎予合作企業，感謝共同推廣活動。(圖／臺北網紅節提供)

中國時報董事長王丰表示，這些年歷經了幾次產業革命與企業升級，數位化時代讓讓生活品質提升，幾乎人手一機，每個人都能擁有知識，隨時都能獲取想要的資訊，新經濟時代，每一個人都可以成為網紅，但要如何成為傑出的網紅，在網紅界佔有一席之地，這是需要臺北網紅節與網紅們一起學習、努力的。

台灣新媒體發展協會理事長陳義文於致詞鼓勵網紅行銷，創造雙贏，並頒獎予合作企業沈默是金總經理廖延修。(圖／臺北網紅節提供)

台灣新媒體發展協會理事長陳義文表示，數位行銷趨勢日新月異，時刻學習最新行銷方式是每個品牌必備的功課，在五年前，我們就已經注意到網紅經濟的熱門，五年後網紅行銷的商機更是倍數成長，台灣新媒體發展協會的成立，更是希望在網紅經濟時代中創造買賣雙方的需求，今年臺北網紅節的參與人數是去年的兩倍，企業對網紅經濟的需求日益提高，更多人意識到網紅經濟的重要性。

臺北網紅節論壇邀請(左起)iKala共同創辦人暨營運長鄭鎧尹、Google台灣客戶行銷解決方案副總經理李芝禎、momo購物網EC行銷部部長邱昱誠、Wiser秩宇總經理高慶俞企業菁英，分享KOL影響力議題。(圖／臺北網紅節提供)

論壇活動上午場由iKala共同創辦人暨營運長鄭鎧尹分享「AI解密網紅行銷趨勢」，教你如何用網紅數據化，準確抓住閱聽人的注意力；Google台灣客戶行銷解決方案副總經理李芝禎以「翻轉社群－網紅行銷『影』商機」來分享網紅行銷議題，新影音時代，短影音、直播日漸增長，如何結合網紅行銷與品牌內容，是極為重要的「影」商機。下午場由momo購物網EC行銷部部長邱昱誠來談「電商趨勢與KOL導購」，消費模式影響了實體通路與網路通路的建構，了解市場趨勢才能提升消費者對電商網站的黏著度，而網紅帶給消費者的感知與認同，是直播導購的關鍵；Wiser秩宇總經理高慶俞來分享「跨進全球網紅市場－解析歐美日網紅生態」，全球化時代，跨境電商是許多電商平台渴望達到的目標，為了讓電商平台更能被境外居民認同，電商平台在地化不可避免，而在這日新月異的資訊化時代，如何在碎片化的數位行銷中站穩腳步，網紅影響力絕對是一大助力。

活動中場舉辦網紅選品直播秀，請到網紅白白、凡妮莎、小邱、安紀、點兒、靜音、藝潔、小花、泰妞誌、小雅、劉瑄、YAYA等12位網紅直播熱賣臺北網紅節熱銷商品，熱鬧非凡。錯過直播的民眾不用灰心，超級站設立臺北網紅節－網紅開團專屬賣場，不只有森田藥粧、宜蘭食品、泉發蜂蜜、佐登妮絲、PHformula、Cellcore、穆記緣、ROBINLO&CO.、SIG等熱銷品牌，更有北市商圈暢銷商家：老媽伴麵、糖朝、唯豐肉鬆食品、童饗企業社、媽咪里啦手工餅乾共同參與臺北網紅節活動，一同振興商圈經濟。

副市長黃珊珊來到網紅選品會現場，力挺北市商家。(圖／臺北網紅節提供)