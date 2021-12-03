中信兄弟1日在台南棒球場，拿下2021中華職棒總冠軍系列賽關鍵第4勝，以4比0直落四戰績橫掃統一7-ELEVEn獅，奪得年度總冠軍！中信兄弟拿下球團首座總冠軍、隊史第8座總冠軍！

中信兄弟球團將陸續推出封王優惠活動，並於下周日(12日)在台中市舉辦「【十年一刻】中信兄弟封王遊行感謝祭」，預計中午12點自台中市政府出發，行經台中市中心，遊行路線終點為中信兄弟主場台中洲際棒球場。抵達球場後將於場內舉辦球迷感謝祭，謝謝球迷朋友的支持與不離不棄！歡迎球迷朋友前來台中一起參與中信兄弟封王活動，詳細資訊將陸續公佈，敬請期待！

中信兄弟球團加碼宣佈，日前已與前統一7-ELEVEn獅洋將泰迪（Teddy Stankiewicz）簽約，泰迪將於明年新球季披上黃金聖衣和兄弟們一起「象」前行！泰迪今年季中代表墨西哥國家隊參加奧運，提前離開統一7-ELEVEn獅隊，當時為防禦率排行榜第一名球員。如今泰迪返台加盟中信兄弟，將與已確定續約的王牌洋投「快樂保拉」德保拉（José De Paula）築起堅強的投手戰力，攜手替球隊衛冕總冠軍金盃！

泰迪也想向台灣的球迷朋友打聲招呼，「我感到非常興奮！首先我想先恭喜中信兄弟拿下今年的總冠軍！我也感到非常榮幸明年可以回到台灣打球，迫不及待地想要看到大家，讓我們再次拿下總冠軍！希望大家一切順利平安！我目前在德州的家中自主訓練，我有幾處訓練場所讓我可以投球及進行各項訓練。我的目標一直都是替球隊拿下總冠軍！我也相信強大的中信兄弟絕對可以衛冕冠軍金盃！我們在場上傾巢而出、全力以赴，好的結果自然水到渠成。希望球迷們繼續展現熱情及對球隊的支持，我們會讓大家看到精彩的比賽！我已經等不及想要與大家見面了，很快就會跟大家相見！」