美國和歐盟外交高層在華府舉行第2屆美歐中國議題對話（US-EU Dialogue on China），會後發佈聯合聲明稱，對中國在南海、東海和台灣海峽的「單方面問題行徑」表達強烈關切，並指北京「破壞區域和平安全」的作為，已「直接影響到美國和歐盟的安全和繁榮」。

《德國之聲》報導說，美歐雙方與會高層分別是美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長桑尼諾（Stefano Sannino），雙方談論多項議題，並向對方說明近期與中國官員會晤內容。

在這場會談之前，雙方曾向媒體提供一份簡報，美歐對中國「令人擔憂的行為」的看法「越來越一致」。雙方預計將深化在經濟、國際組織等領域的合作，也將加強與中國相關的情報共用。

雙方在會晤後發表的聯合聲明中強調，美國、歐盟與中國的關係多面向，雙方應在投資發展自身經濟的同時，在對中作為上持續保持密切聯繫，並在可能情況下與中國合作，以負責任方式管理與北京的競爭及系統性對抗。

報導說，兩人也討論新疆、西藏與香港問題。他們重申維護國際法的重要性，希望一同協調促進人權、國際標準、透明機構程式等美歐共同優先事項，並且在可能的情況下也透過國際組織的選舉，加強多邊機構的有效性。雙方也注意到虛假資訊對民主社會的影響，並表示願意深化關於中國支援虛假資訊的情報共用。

此外，其他議題還談到保護與建立經濟及科技韌性、強化與確保供應鏈多元化，以優化經濟體質，以及保護智慧財產權、關鍵基礎設施和敏感技術的重要性，共同抵禦非市場行為的風險。

《法國國際廣播》指出，兩人同意維持中國問題高層及專家級別對話，預計下一場會面在明年中舉行。雙方自5月第一次高層會議以來，已經啟動6個工作組。

媒體引述與會的美國官員說，美國和歐盟對中國構成的威脅，有越來越一致的觀點。歐洲本來對拜登召集盟友對抗中國的行動持審慎態度，不希望歐盟兩個最大貿易夥伴對抗，但受到中國越來越「好戰」的態度影響，歐洲才改變了風向。

舍曼與桑尼諾將在3日繼續進行與中國有關的討論，並且就印太區域問題進行高級別磋商。雙方也同時決定持續舉辦美歐資深官員、專家層級會議，下一屆高層對話則預計在2022年中召開。

關於美歐雙方對中國在南海、東海和台灣海峽存在的「單邊行動」表示關切，大陸外交部發言人趙立堅表示，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁才是台海和平穩定的最大威脅，也是目前台海局勢緊張的根源。針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，中方當然有必要做出堅決回應。美歐雙方應該做的是，恪守一個中國原則，謹言慎行，停止向「台獨」勢力發出錯誤訊號。