民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，後續爆出抹黑、帶風向、偷拍等惡行。針對林秉樞為什麼會在民進黨內吃香喝辣、眾人吹捧？資深媒體人李艷秋表示，一個自稱是國安高層的人，就可以讓民進黨的老狐狸們受騙上當？她指出，一個林秉樞，看到民進黨的集體愚蠢墮落，林秉樞不是國安人士，但是他所揭露的是國安問題。

李艷秋3日在臉書貼文表示，高嘉瑜被暴力對待的事揭發後，大家不捨高嘉瑜身心受創，也發現她的男友林秉樞是個值得研究的咖，為什麼這種人會在民進黨內吃香喝辣、眾人吹捧？這確實是國安問題

李艷秋接著表示，從報導中來了解林秉樞的操作模式︰林秉樞母喪，透過立委范雲向總統府要輓聯，10多位立委、上市公司董事長、館長陳之漢都去告別式，而且各派系都有，連司法院長及大法官都有送花。

李艷秋指出，暴打事件發生後，網路流出不利高嘉瑜的文章，現在證明是林秉樞委託民進黨網軍所為；高嘉瑜前男友證稱，高嘉瑜曾多次看到林男操作多重帳號，還威脅高嘉瑜說，「我有網軍，以後要毀了妳，就用fb、PTT帳號來發動。」

李艷秋質疑，從這些新聞線索中，你會不會有疑問？民進黨人士是單純無邪的小白兔嗎？這些人在政壇翻滾這麼久，什麼鬥爭沒參與過？什麼人沒見過？一個自稱是國安高層的人，就可以讓老狐狸們受騙上當？如果林秉樞沒有證明自己位居「權力核心」，民進黨為何各派系都要討好他？現在事情爆了，每個人都說不熟，每人都說被騙了，民進黨真的好傻好天真？就算林秉樞天花亂墜、吹噓人脈，是個大騙子；但民進黨人光憑他說跟誰熟識，就趕緊貼近拉攏，這個黨拉幫結派、深怕被排擠出核心的心態，還會做出多少令人瞠目結舌的蠢事？

李艷秋認為，這個案子裡，果不其然，又看到網軍出現。這已經是個模式，出了事，先找網軍帶風向，把受害人變成加害人，混淆視聽。已故的外交官蘇啟誠的冤死不就是這樣操作的嗎？民進黨的網軍到底是誰在養、是誰下令？大家到底要忍耐民進黨的網軍威脅霸凌到什麼時候？一個林秉樞，看到民進黨集體愚蠢與墮落，林秉樞不是國安人士，但是他揭露的，是國安問題。

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