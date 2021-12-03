哈佛大學甘迺迪學院12月1日發佈一項針對18至29歲群體的民調顯示，52％的年輕人認為美國的民主已經陷入失敗或困境，只有7％認為美國是健康的民主國家。民調發起方稱年輕的美國人正在敲響警鐘。對此，中國外交部發言人趙立堅今天（3日）在例行記者會中回應，民調顯示的數據說明，失去民眾支持的美式民主早已是無源之水、無本之木。

趙立堅表示，此前還有相關民調顯示，全球44％的人認為美國是全球民主的最大威脅，81％的美國民眾認為美國民主面臨來自國內的嚴重威脅，這再次說明失去民眾支持的美式民主早已是無源之水，無本之木。

「美國著名導演奧利弗·斯通曾表示，美國選出一位總統需要花費140億美元，這算什麼民主。他說的很對，美式民主不就是金錢民主嗎？」趙立堅表示，美式民主在國內是欺騙民眾的把戲，在國外是推行霸權主義政策的工具。

趙立堅譏諷，美國國會暴亂事件戳穿了美式民主的神話，阿富汗大潰敗再次表明把美式民主強加給他國根本行不通。