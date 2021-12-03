大陸人氣女星楊超越因參加選秀節目《創造101》，最終獲得第三名好成績，之後便以限定女團「火箭少女101」出道，而她的盛世美顏從選秀就引起轟動，在團體也是門面擔當；去年6月團體解散後，楊超越人氣更火，在演戲和綜藝都有好表現，近日有路人看到她超接地氣吃辦桌，零修圖照狀態被讚翻。

楊超越在成名前，過去曾在家鄉當女工和餐廳服務員，直到2016年被一個高中偶像選拔賽廣告寫著「包吃包住」吸引，才下定決心離鄉追夢，而她超高顏值也被大公司相中，簽約當練習生；在2018年參加選秀節目《創造101》，登台後盛世美顏馬上讓她爆紅，節目最終她也以第三名好成績，入選「火箭少女101」成員之一。

近日有路人看到楊超越超接地氣吃辦桌，零修圖照狀態被讚翻。(圖/ 摘自微博)

不過，在團體中楊超越被網友酸只有外貌沒實力，和孟美岐、吳宣儀等外在實力兼具的人氣成員相比下，一直沒辦法成為最有人氣的；直到去年6月團體正式解散，楊超越不僅成立個人工作室，更獲得許多戲約還有綜藝節目邀請，人氣越來越火。

3日有鹽城網友吃辦桌，發現楊超越坐在角落，不時低頭滑手機像是鄰家妹妹般清純可愛，一頭長捲髮散落在胸前，只有淡妝看起來更清新，路人隨手拍的零修圖狀態超絕；之後更釣出本尊回應，笑說「比走紅毯還緊張」，據悉，當天宴席是慶祝楊超越父親60歲大壽，她才會特地回老家。