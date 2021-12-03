東隆宮邀請木雕大師劉進文、林明源，玻璃剪粘工匠師林秉賢，紙藝老師許育騰，焊鐵雕名師林允力及三慈國小學童以「王爺暨在地文化」為主題舉辦聯展。（台南市三慈國小提供／劉秀芬台南傳真）

東隆宮邀請木雕大師劉進文、林明源，玻璃剪粘工匠師林秉賢，紙藝老師許育騰，焊鐵雕名師林允力及三慈國小學童以「王爺暨在地文化」為主題舉辦聯展。（東隆宮提供／劉秀芬台南傳真）

東隆宮邀請木雕大師劉進文、林明源，玻璃剪粘工匠師林秉賢，紙藝老師許育騰，焊鐵雕名師林允力及三慈國小學童以「王爺暨在地文化」為主題舉辦聯展。（東隆宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門區東隆宮發揚王爺文化，邀請木雕大師劉進文、林明源，玻璃剪粘工匠師林秉賢，紙藝老師許育騰，焊鐵雕名師林允力及三慈國小學童以「王爺暨在地文化」為主題舉辦「宗教傳藝創作聯展」，3日舉行開幕儀式，小朋友們與會並親自解說自己的作品，除了傳達作品創作意涵，更具世代傳承的意義。

東隆宮常務董事侯明舜說，東隆宮文化中心是屬於鹽份地帶宗教藝術平台，亦是沿海一帶王爺信仰文物中心，全國王爺信仰文物保存最完整的館舍。東隆宮總幹事吳崑源表示，此次新推「王爺暨在地文化」聯展活動結合溫府千歲聖誕慶典，邀請多位藝術家展出作品，更邀請在地三慈國小學童聯展。

三慈國小校長劉協成說，學校辦理「王爺暨在地文化學習體驗」課程，以社區信仰中心東隆宮為教學題材，運用水洗藍晒圖與雷射雕刻等藝術型式進行美學創作，展現學生獨到的創思力與科技力，每一件作品都唯妙唯肖，引人駐足欣賞。

同學們以東隆宮的廟埕、王船以及遊天河故事為主題，創作構圖描繪，經過塗料、曝曬、水洗的過程，完成藍晒圖作品，同時也學習使用雷雕機輸出作品，雖然每件作品都要花上半天才能完成，卻也讓小朋友深刻體會家鄉的宗教文化之美。

三慈國小學童此次展出21件作品，林文義同學說，因為這次的創作機會，更特別仔細觀察東隆宮的建築，發現許多美麗的彩繪、剪貼，都是以前從沒留意的，沒想到自己的作品竟然能和這麼多藝術家一起展出，感到特別興奮與感動。

劉協成表示，未來也將透過課程的持續推動，讓每個三慈的孩子，更瞭解自己生活的地方，更熱愛這片土地與特色文化。