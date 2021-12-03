屏東春日鄉昨（2日）晚發生一起狗咬人悲劇，1名3歲幼童趁母親不在家時，走到隔壁鄰居家，遭鄰居綁在牆邊的比特犬緊咬腹部，送醫後因傷勢嚴重宣告不治；據悉男童的頸部、腹部遭犬咬住不放後被不斷拉扯，男童的胸腔到肚臍有明顯傷痕，目前警方已將經飼主函送法辦，農業處將評估是否做人道毀滅。

春日鄉長柯自強指出，該名幼童剛上幼稚園，有輕微智能障礙，出生單親家庭，一直由母親獨立撫養，生活並不好過，公所在案發後的第一時間立刻啟動醫療、喪葬及心理輔導，盼能協助該母親度過喪子之痛。

枋寮警分局表示，經初步了解，該犬有繫上狗鏈，並固定於飼養處所，有關該童為何至該地遭大型犬攻擊，已通知江姓飼主及幼童母親製作筆錄，相關事故原因及責任待釐清之後依法究辦。農業處指出，該犬沒有做寵物登記及植入晶片，也沒有節育，均已違反動保法可開罰。

江姓飼主面對媒體詢問時說，他養比特犬約4、5個月，因為知道牠很兇所以有把牠鏈起來，沒想到會發生這種事，他很自責。而男童的媽媽則是眼眶泛淚、低頭不語，在旁的鄰居、親友也是相當悲傷，有人說這隻狗平常也不會很兇，真沒想過會發生這種事。