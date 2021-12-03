卓文萱、羅美玲主演音樂劇《情人哏裡出西施》3日在台北城市舞台正式開演。歌手出身的羅美玲轉戰戲劇多年，在音樂劇開演前1個月，才接下女主角「東施」，她表示真的很緊張，「還沒開始正式排練，我就已經在作惡夢了，夢到已經要上台了，但我手上還拿著劇本。」

此劇由文學作家 張大春作詞，王希文作曲，編導謝念祖說：「雖然音樂古典優美，但真是苦了演員。」除了要很會唱外，還必須記大量的文言文歌詞，羅美玲笑稱在家練習時，她都還沒記起來，小兒子已可以哼出歌曲、唱出歌詞，讓她十分忌妒小孩的記憶，還對兒子說：「快把你的記憶力分我一點！」

時隔4年再度加演，飾演「西施」的卓文萱表示，意外發現戲服都很合身，十分開心。她在劇中詮釋為了所愛的男人，離開丈夫、小孩自願進入敵國成為間諜，卓文萱覺得女性從古至今要面對生活中許多為難，「這些都需要很大的勇氣，所以女生彼此間應該要更多的互相幫助。」

全民大劇團表示這齣戲的製作太過龐大，每次加演都是得來不易，為了服務無法親臨現場的觀眾，本次演出特別開放周六晚上場次，同步演出現場直播。劇情以春秋末年，吳越爭霸為故事背景，雖然是歷史故事，但編導謝念祖說，每次演出都一定會把時事哏放在劇情中，「今年演出遇上疫情，所以我們會有一段講越國派出刺客要行刺吳王，但卻因為過境要隔離，所以一直沒有辦法完成任務。」

《情人哏裡出西施》演出陣容堅強，由卓文萱飾演「西施」、羅美玲飾演「東施」、林俊逸飾演「范蠡」、凱爾飾演「吳王夫差」，黃浩詠、呂紹齊、周明宇、林斌、戴嘉雯等共同演出。12／3-5共四場城市舞台，現場版可洽OPENTIX兩廳院文化生活；直播版可至KKTIX購票。