在車用軟板、機構零組件出貨雙雙回升下，毅嘉（2402）11月營收為5.44億元，比上個月回溫3％，不過在車用電子半導體零組件持續缺貨下，營收成長空間依舊受限，11月營收比去年同期下滑10％。

毅嘉今年以來車用螢幕模組所需軟板接單暢旺，然而車用半導體缺貨讓毅嘉軟板營收無法完全反映接單狀況，隨著車用半導體供應缺口下半年開始越來越大，客戶拉貨進度受到影響，5、6月毅嘉軟板營收都還有4億元之上，7月開始軟板平均營收下滑至3.8億元左右，一直沒有恢復上半年的水準。

加上消費性電子產品用機構件也因為旺季結束，毅嘉機構件月營收一度遽降至1.2億元水準，雖然消費性電子產品已經進入淡季，可是車用機構件似乎有回溫跡象，10、11月機構件營收連續上揚，帶動毅嘉11月營收繳出比10月成長的成績單。

毅嘉11月營收為5.44億元，比10月增加3％，毅嘉表示，11月合併營收在供應鏈缺料的影響下，單月合併營收來到5.44億元，較上個月略增3％，回顧2021年以來，雖然毅嘉在營運上飽受供應鏈缺料的牽絆，但在車用電子強勁需求的帶動下，毅嘉全年度的營運仍有機會挑戰近年新高。

毅嘉表示，主要產品營收分別為「軟板整合元件」約3.91 億元，是自7月以來軟板營收首度突破3.9億元，比上個月的3.82億元小增2.3％，「機構整合元件」營收為1.58 億元，也比上個月成長8.2％。