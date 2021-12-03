我國繼2019年10月獲亞太洗錢防制組織（APG）公告相互評鑑成績為「一般追蹤」後，行政院洗錢防制辦公室3日表示，2021年我國提交的後續追蹤報告（FUR），2日在APG相互評鑑委員會線上會議上再度獲得通過，持續維持「一般追蹤」的最佳等第。

我國在2019年10月獲APG公告第三輪相互評鑑成績為「一般追蹤」，這是亞洲太平洋地區最佳成績。依APG相互評鑑章程規定，我國須於2019年後，每兩年提交後續追蹤報告，以展現我國持續推動防制洗錢與打擊資恐決心。

洗錢防制辦公室統合、溝通、協調後續追蹤報告（FUR）的進度時程及翻譯統籌規劃，並與法務部、金管會、經濟部、財政部、內政部及其他相關部會共同完成本次我國第三輪相互評鑑FUR，並在2021年10月1日經由我國金融情報中心法務部調查局洗錢防制處提交APG秘書處。

洗錢防制辦公室表示，12月2日在APG 相互評鑑委員會線上會議時，由洗防辦執行秘書蘇佩鈺代表我國發言，深獲APG及在場會員國代表肯定，通過我國FUR獲正式追認、採納，持續維持「一般追蹤」的最佳等第。

洗錢防制辦公室指出，行政院長蘇貞昌曾多次指示我國在第三輪相互評鑑獲得佳績後，防制洗錢、打擊資恐及資助武器擴散工作，不應因評鑑結束而終了，更應持續精進，改善法制面、執法面及監理面缺失，方能持續與國際標準接軌，並以更從容自信的態度面對未來APG第四輪相互評鑑，成為國際上可敬的夥伴。

洗錢防制辦公室指出，自2019年12月起，已多次舉辦跨部會會議，並持續邀集公、私部門共同進行國家洗錢、資恐及資助武器擴散的風險評估工作。

洗錢防制辦公室強調，今年度FUR的撰寫、提交及追認，再次顯示我國各機關協力合作及橫向溝通協調的能力與努力，未來將會持續努力。