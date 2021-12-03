新光三越台北信義新天地A9今（3日）起至13日舉辦「2021工藝之夢」特展首展開幕暨頒獎典禮，匯集近200組作品，是台灣工藝設計界受囑目的年度壓軸盛事﹗今年雖疫情嚴峻，仍有361件報名作品，最終入選的60組作品中，有19組來自年輕創作者，新光三越文教基金會董事長吳昕陽表示，很高興看見台灣工藝28年來有更多年輕世代的參與，發展愈來愈多元和創新。

台灣工藝發展中心張仁吉主任（左起）、文化部次長李靜慧、新光三越文教基金會董事長吳昕陽出席「工藝之夢」開幕暨頒獎典禮。（新光三越提供）

這次獲得新光三越特別獎及創新獎的林志航，作品「壓扁ing 25」用木頭的邊材和角料形塑出壓扁的鋁箔包，做工精巧，關注環保議題，具有永續的意義。文化部長李永得表示，工藝界最重視「舞台、講台、擂台」三台，「工藝之夢」透過競賽的擂台培養出非常多的人才。

「工藝之夢」今年邁入第28年，共展出4大主題，譽有工藝界奧斯卡級競賽之稱的「台灣工藝競賽」，以「自然・循環」策畫，展出60件精彩得獎入選作品；「儀式生活節」以「一起，擁抱山海萬物」為主題，邀徐至宏、太平藍、筑子和拿鞘四個創作者或品牌參展；「新藝商號選物店」集結65家台灣在地工藝設計品牌，精選生活好物」；假日還有「好玩藝設計講堂&假日好食玩」。在巡迴展首站後，12月18日至明年1月4日移師至台南新天地本館，明年1月7日至18日再到台中中港店，詳見官網culture.skm.com.tw。

此外，新光三越周年慶最後倒數，目前台北站前店、桃園大有店、台南新天地、高雄左營店4日皆進行至12月5日，新光三越營業本部長暨信義營業處務長曹美虹表示，全台15店周年慶總業績204億元有望達成，高於去年的202億元，符合預期。

黃淑萍作品「山高水承」獲「工藝之夢」二等獎，以自然元素融入器型。（新光三越提供）

曹美虹分析，近來天氣乾冷、不下雨，消費者出來逛街、吃東西，買氣大好，包含耶誕節、跨年、尾牙聚餐，年前婚嫁都講求儀式感，也帶來儀式感商機；加上有感降溫，寒流持續來，禦寒冬衣業績提升1至2成；尾牙企業採購也明顯提早開始，全面順利推動業績。

白房子蔡政宏作品「天際線」獲「工藝之夢」二等獎，透過環狀造型代表循環生生不息。（新光三越提供）