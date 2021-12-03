離2022年縣市長選舉只剩1年的時間，國民黨台北市議員羅智強被高雄地方派系徵詢「空降」參選2022高雄市長選舉。國民黨主席朱立倫表示，羅智強是「羅高雄」，是2022年地方選舉，國民黨最有戰力的戰將，「哪邊需要他，他都會全力以赴」。

羅智強2日舉辦「百萬網紅不是夢」新書發表會，朱立倫到場致詞表示，羅智強不只被稱「羅公投」、「羅台北」，最近更被稱為「羅高雄」。據《信傳媒》報導，朱立倫更盛讚羅智強，是2022年地方選舉，國民黨最有戰力的戰將，「哪邊需要他，他都會全力以赴」。

對於朱立倫的盛讚，羅智強表示：「謝謝主席的肯定，對我是很大的鼓勵。」並回贈朱立倫一把台灣版的「雷神之槌」，希望朱立倫能當「台灣雷公」，降下天雷把「公投叛徒」民進黨給打醒。

為了宣揚四大公投，羅智強發起夜宿凱道49天，聲量急遽上升。由於高雄各派系對於市長選舉仍喬不攏，某派系代表近日特地北上，徵詢羅智強的意願，盼他以奇兵之姿空降參選。夜宿凱道活動於11月初移師高雄時，羅智強拋下一句「還是娘家最溫暖」，被視為首次試水溫。羅智強指出，自己在高雄讀書、工作8年，老婆就住高雄市三民區，所以這裡是他的「娘家」。