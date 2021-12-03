據外媒報導，黎智英旗下「壹傳媒（Next Digital）」將於本月關閉蘋果日報的台灣業務。報導中稱，知情人士指出，台灣蘋果日報將在12月用盡手頭資金，並將停止出版；另有知情人士透露，台蘋現約300名員工將被資遣，並獲得遣散費。

據港媒《東網》報導，香港壹傳媒的臨時清盤人譚競正會計師事務所的譚競正及文景城，已與《台蘋》接觸，了解有關業務的資產。

經《中時新聞網》詢問蘋果日報外勤記者，他們目前尚未收到任何通知，但心裡對此早有準備，若真屬實，也只能再另謀新工作。