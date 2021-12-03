范少勳、莫允雯為電影《不想一個人》獻出從影以來最大尺度，2人的電影激情版海報最新曝光，揉胸、摸褲襠大膽狂放的動作讓人害臊，范少勳、莫允雯羞稱，真的把最赤裸的一面獻給對方了；而莫允雯拍床戲時為追求真實感，自曝：「連NuBra（隱形胸罩）、胸貼都沒有，只貼了薄薄的一層紙就上陣！」

莫允雯在《不想一個人》飾演藝廊經理。（牽猴子提供）

范少勳有別於以往陽光的形象，在《不想一個人》中飾演皮條客大談格差戀，愛上飾演藝廊經理的莫允雯，兩人在片裡有大膽床戲，莫允雯透露自己手機裡有一支長達13分鐘、一刀未剪的床戲側拍，在長時間拍攝激烈床戲後，多少會因流汗、大動作而滑落，只能依靠彼此的默契互相掩護不走光。

范少勳、莫允雯的電影激情版海報最新曝光。（牽猴子提供）

范少勳也直呼床戲很難拍，難的不是要脫衣上陣，而是得抓到導演范揚仲想要的感覺，「有時候可能只是一個毛細孔或呼吸之間的變化，導演都能感受到我們之間有沒有愛，在這之中又必須保護對方，並且把動作跟鏡頭配合起來。」

而歌手黃玠瑋首次為電影演唱主題曲，看完《不想一個人》後深刻感受到社會當中有一些很隱形的生態鏈，難以被打破，有些階級甚至是無意識的；該片將於12月24日耶誕夜上映。