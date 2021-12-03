台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐的罷免案成案，民進黨發言人劉康彥表示，儼然是複製中二區案例，遭到報復性罷免令人遺憾。

劉康彥說，林昶佐委員今天才確定獲邀成為美國民主峰會場邊會代表，是全亞洲唯一受邀的民代，讓台灣增加國際能見度，讓世界看到台灣的民主。

劉康彥呼籲，林昶佐被惡意罷免一事，儼然就是複製中二選區的案例。台北市中正萬華區民眾，務必要用多數民意來阻止這種一而再再而三的惡意罷免，請大家在1月9日投下「不同意罷免」票！

劉康彥說，中選會今天公布無黨籍立委林昶佐罷免案二階補件結果，包括補件在內，錯假率仍高達近三成，參與罷免的台北市議員鍾小平之前更公開說是要「帶伴手禮回娘家（國民黨）」，顯示特定人士只是為了自己政治路而發起罷免，浪費社會資源。

劉康彥說，美國總統拜登下周將召開民主峰會，會前美方也將舉辦場邊會，林昶佐委員是目前唯一受邀出席國會系列活動的亞洲代表，受邀者還包括曾遭中國制裁、歐洲議會斯洛伐克籍議員萊克斯曼（MiriamLexmann），這是林昶佐多年來在國際上為台灣不斷發聲，受到國際間重視與肯定的結果，是台灣民主的驕傲。

劉康彥表示，林昶佐不僅為台灣積極在國際間奔走，也非常重視在地服務，並且與在地議員合作，關心地方事務，協助服務民眾。