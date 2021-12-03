「築巢優利貸–全國公教員工房屋貸款」提前開跑了！中信銀行今3日宣布，原定從2022年1月1日的「築巢優利貸」辦理期間提前至2021年12月開跑，預計全臺公教人員將受惠，可靈活運用資金安心購屋。中信銀行將提供貸款年利率為1.31％、貸款最高額度85成、貸款期限最高35年，不收取徵信查詢費，辦理期間至2024年12月31日止。

中信銀行指出，「築巢優利貸」適用對象為中央及地方各機關、公立學校、公營事業機構編制內的員工，免收開辦費、免收提前清償違約金優惠，申辦者本人或其配偶或與他人共購之不動產亦適用。申貸人年收入滿新臺幣80萬（含）以上且符合首購自住，且擔保品位於特定區域，經中信銀行綜合評估收入負債、年齡、屋齡等條件，貸款最高額度85成、貸款年限35年。

以房貸新臺幣1000萬元為例，「築巢優利貸」最高核貸成數為房屋鑑價價值之85成，比房屋鑑價價值8成者的自備款減少新臺幣50萬，大幅降低買房入門壓力。依「築巢優利貸」貸款期限最長35年計算，全年還款金額相較貸款期限30年者，全年還款金額可減少新臺幣46944元，調度手中資金更有餘裕。

統計至2021年第三季，中信銀行房貸餘額新臺幣7007億元，較2020年同期表現成長8％，房貸餘額更位居民營銀行第一。中信銀行持續推動數位貸款服務，運用數位通路提供房貸服務，截至今年10月31日止，客戶線上申貸比例為64％，今年新冠肺炎疫情5至8月期間，線上申請比例最高更攀升至73％。

中信銀行持續以客戶需求為核心優化流程，今年10月率先將「軟體憑證」授權應用於房貸線上申請，客戶可授權中信銀行透過財團法人金融聯合徵信中心查詢財產、所得等資料，省去自行檢附財力證明的時間，最快2個工作日可核貸，提供快速又便利的房貸服務。