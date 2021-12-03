桌球王子江宏傑和福原愛離婚後，工作接二連三上門，他3日出席《全明星運動會3》首播記者會，被問與前妻互動，尷尬表示因為小孩一定會有聯繫，至於福原愛何時回台，他則回「這我就不知道了」，錢薇娟趕緊跳出來護航說：「現在和他共組CP的人是我，不准再問這一題囉！」

江宏傑（右）與錢薇娟續任《全明星3》的領隊。（三立提供）

單親爸爸江宏傑表示，女兒已上幼兒園，會盡量利用她上課時間之餘，工作以及跟《全明星3》的隊員一起訓練，其他時間則用來陪小孩。他說小孩之前有去小巨蛋觀賽，結束後，女兒、兒子開始模仿節目競賽內容玩躲避球，在家裡丟來丟去，認為一對兒女的運動神經「很讚」。

但小孩年紀還小，江宏傑目前不會特別指定他們去打桌球，在家裡想玩什麼就玩什麼，不過他對男生比較嚴格，希望兒子未來能進球隊，接受管理訓練，雖然覺得對女生來說太辛苦，但若女兒有興趣，也不排斥，之後由她自己決定。

他也透露桌球工作室還在找場地，打算開在台北，「目標是開一個我心目中完美的地方，也因為找場地的關係，知道很多執照等問題都要處理，會努力盡量壓在明年上半年。」《全明星3》5日起，每周日晚8點在台視播出。