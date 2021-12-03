台中市長盧秀燕推動「台中美樂地計畫」，營造友善共融的宜居環境，為提高台中市政府團隊的效能，建設局曾到新北市特色公園綠地觀摩，取經新北市長侯友宜設計的公園導入大孩子喜歡的挑戰型遊戲場，以及適合長者的體健設施，並兼具防洪，建設局表示值得台中市借鏡。

台中市府到新北市取經特色公園遊戲場，感受不同場域的魅力。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市建設局、都發局、水利局、觀旅局等單位觀摩3處新北市公園遊戲場，建立城市間良好的互動聯繫，並借鏡成功範例，持續優化台中兒童遊戲環境。

建設局長陳大田表示，市府持續創造市民友善空間，繼11月15日舉辦「公園新時代論壇」邀請各領域專家學者演講後，前往新北市進行特色公園遊戲場交流，市府團隊走出台中，吸收優秀縣市的公園設計及思維，感受不同場域的魅力。

建設局指出，觀摩新北市3處各具特色的場域，包括新北市中和區「錦和運動公園」、三重區「新北大都會公園」及八里區「十三行文化公園」。

三種類型截然不同的公園規畫，讓公園不止是孩子們的天地，更導入大孩子喜歡的挑戰型遊戲場，或者適合長者的體健設施，並兼具防洪規畫及教育意義，賦予公園完全不同的生命與活力。