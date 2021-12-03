遊戲廠商鈊象（3293）公告11月營收，達9.16億元，年增23.38％，惟月減一成，單月營收寫下今年次低。累計今年前11個月營收達103.9億元，突破百億元大關，年增36.5％。展望接下來營運，鈊象11月透過代理商參加廣州遊樂設備國際產業展神州遊樂展（GTI），未來新款機台將推出。此外，鈊象亦有新手遊將推出，明年初在美國授權業務部分，也將推出新平台。在三管齊下助攻帶動，將有望為整體表現增添新動能。

鈊象主要產品線分為6大網路遊戲以及商用機台，在商用機台部分，今年在幾項重量級產品推出以及海外市場帶動下，加上疫情趨緩帶動，商用機台有不錯表現。先前鈊象在法說會上表示，整體來說，商用遊戲機下半年的營收表現，將與上半年相當。

而展望接下來營運，鈊象也將推出全新音樂新手遊「唯舞獨尊：美麗新世界」。該款手遊將先以台灣為主要發行市場，預計將在明年寒假搭上旺季效應進行推廣。「唯舞獨尊」過去在端遊時代單月營收介於1500萬～2000萬元，且是知名IP，預期推出之後，將有望再吸引老玩家回流。

至於美國遊戲授權業務部分，鈊象董事長李柯柱先前在法說會上表示，過去公司在美國推出第一個平台，目前仍以3大州的網咖為主，在當地排名第一，市占率約五成～六成。但因為美國規定網咖與網咖之間需要保留一定的距離，以避免惡性競爭。受實體距離限制，鈊象在當地的市占率一直維無法向上突破。因此，明年預計將在美國推出第二個平台，透過相同的代理商，但是用不同的遊戲內容打破距離限制，同時也期望藉此拿下剩餘尚未攻佔到的四成市占率。