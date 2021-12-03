面臨外交抵制之際，北京冬季奧運組織委員會官員今天說，國家元首、政府首腦等國際貴賓是由各國奧會和殘奧會邀請並支付有關費用，而非由國際奧會和東道國邀請。

美國總統拜登11月19日證實考慮對明年2月舉行的北京冬奧進行外交抵制。近日因中國網球女將彭帥的遭遇，西方國家升高了抵制呼聲。

中國國務院新聞辦公室3日舉辦北京冬奧會和冬殘奧會專題新聞發布會。

據國新辦官網文字實錄，北京冬奧組委新聞宣傳部部長趙衛東在答覆外媒提問時表示，北京冬奧組委始終秉持開放辦奧的理念，歡迎各國、各界人士以各種形式參與到北京冬奧會和北京冬殘奧會中來，攜手為世界奉獻一屆精彩、非凡、卓越的冬奧盛會。

他說，冬奧會及冬殘奧會的國際貴賓特指有運動員參賽的國家元首、政府首腦、體育部長，在冬殘奧會期間還包括其他重要政府官員。

趙衛東說，國際貴賓出席冬奧會和冬殘奧會是由各國家（地區）奧會和殘奧會負責邀請和註冊及支付有關費用，而非由國際奧會和東道國奧組委邀請，相關情況可以向各個國家（地區）的奧會進行瞭解。

中國官媒新華社今天報導趙衛東的上述說法時，開頭還加上這是「按照慣例」。