1名網友日前在Dcard上發文，她發現知名打工徵才APP上出現1個特殊的打工項目，竟是「喝汽水打嗝」並拍成影片，她為此詢問網友是否為詐騙；沒想到1名政治大學女網友回覆親身應徵經驗，當時雇主帶她進漆黑的屋內，要求她吃下不知名軟糖並喝汽水打嗝，她當下發覺不對勁就趕緊離開，驚悚過程嚇呆網友。

該名政治大學女網友發文回覆說她接過該工作，當時徵才內容是「洗海水魚缸，1個月2次，1次1000」，她應徵後對方在訊息中確認她的身分，又問她「有興趣拍創意短片嗎，喝可樂然後沒形象打嗝」，她答應後應對方要求帶著白上衣、牛仔褲與可樂到現場，對方陸續給了2個地址她才抵達現場，發現對方是名男子，且臉上幾乎沒有笑容，她跟著對方走進屋內後發現室內沒有燈光、非常暗。

1名網友日前在Dcard上發文，她發現知名打工徵才APP上出現1個特殊的打工項目，竟是「喝汽水打嗝」並拍成影片，她為此詢問網友是否為詐騙。（翻攝自Dcard）

1名網友日前在Dcard上發文，她發現知名打工徵才APP上出現1個特殊的打工項目，竟是「喝汽水打嗝」並拍成影片，她為此詢問網友是否為詐騙。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男子之後帶她看魚，「都是那種超大隻，黑黑的很像泥鰍的大魚，魚缸也超髒」，她當下說沒辦法照顧魚後，男子又帶她到家中深處的房間，該房間有些微燈光，男子要求她換成白衣牛仔褲、拍打嗝影片，她因為緊張當下喝完1罐可樂僅含蓄地打嗝，對方要求再一次，甚至給她1顆「開封過」的軟糖，她吃到第3口後才驚覺不對勁，跟對方說打不出嗝並急忙離開。

其他網友紛紛留言，「你還在這裡真的是佛祖保佑耶」、「還好不是要喝他給的可樂」、「人家想的話就會把你姦殺了，下次不要這樣這麼沒有危機意識好嗎」、「確定不是編的嗎，扯到不敢相信這是真的」。