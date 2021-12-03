台積電董事長劉德音指出，未來隨AI（人工智慧）等科技普及，運算速度和效能都需更大提升，為達到高運算能力和高節能效率，有兩個關鍵，一是更先進電晶體製程技術，第二則是3D先進封裝技術，這兩個技術必須齊頭並進。

劉德音指出，過去50年半導體技術的進步，主要是依賴電晶體尺寸持續微縮，設計上的不斷優化，過去50年半導體技術發展就像在隧道中（摩爾定律）行走，有一定路徑，大家都很樂觀，如今隧道已近盡頭，在隧道內技術發展愈來愈難，但隧道外，存在更多可能性。

台灣科技教父李國鼎資政逝世20周年，李國鼎科技發展基金會於3日舉辦「台灣半導體、世紀新布局」科技論壇，邀請劉德音演講。

劉德音指出，在美國快要拿到博士時回台省親，父親透過朋友安排他去看當時的政務委員李國鼎，李先生抽出20分鐘談話，內容他多忘了，還記得李國鼎告訴他回美國工作幾年再回來，他就回美國工作了10年，1993年再回到台灣。