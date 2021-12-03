Viral Moment: Biden Jokes That Dr. Fauci Is President

《紐約郵報》（New York Post）報導，美國總統拜登（Joe Biden）2日在宣布最新的新冠肺炎（COVID-19）防疫措施時，開玩笑地說白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）才是美國總統，讓共和黨議員趁機批評佛奇在防疫政策上掌握過多權力。

拜登先在記者會上感謝美國「世界級」的醫師、科學家與研究學者，稱這些人的努力「為我們帶來希望」，也開玩笑地表示，由於須持續諮詢防疫政策相關事宜，他與佛奇見面的次數「比看到我太太還多」，並笑稱佛奇才是總統。

雖然這句玩笑話只在現場引起一陣尷尬的笑聲，但共和黨籍聯邦眾議員喬登（Jim Jordan）稍後告訴「福斯新聞」（Fox News），美國人民並未投票選出佛奇，但他卻能完全控制防疫政策，對所有人進行限制，說拜登的笑話「對許多美國人來說根本是一場噩夢」。

為防備新變種病毒Omicron，拜登2日宣布，未來即使是已完整接種疫苗的美國公民，要入境美國仍須提供搭機前1天內的陰性報告，而非如先前3天內陰性報告即可。一名拜登政府高階官員透露，拜登曾考慮讓所有入境者強制接受7天的隔離，並在入境3至5天後須再次採檢，但由於擔心引發民眾恐慌，也不確定這類措施是否能有效執行，故最後並未施行。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），已有82.8%美國成年民眾至少接種過1劑疫苗、74.8%的5歲以上民眾至少接種過1劑疫苗；71.3%成年民眾完整接種疫苗、63.4%的5歲以上民眾完整接種。拜登2日再次強調，Omicron「令人擔憂，但不令人恐慌」。