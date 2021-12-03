Q cha老師帶著長者跳舞，長者們很樂意與Q cha老師分享他們的進步，不論是在肢體的協調度或是運動時心肺功能上的感受，這讓Q cha老師格外開心與長者們的互動。（鄧博仁攝）

長者們很樂意與Q cha老師分享他們的進步，不論是在肢體的協調度或是運動時心肺功能上的感受，這讓Q cha老師格外開心與長者們的互動。（鄧博仁攝）

長者們很樂意與Q cha老師分享他們的進步，不論是在肢體的協調度或是運動時心肺功能上的感受，這讓Q cha老師格外開心與長者們的互動。（鄧博仁攝）

舞蹈老師Q Cha教市長柯文哲跳舞後表示，市長跳得很好，願意嘗試一起同樂跳舞這個心意完全100分！我實在是倍感開心榮幸，希望有機會能跟市長再度共舞。（鄧博仁攝）

「體超全人運動團隊」特別教導軟式壺鈴和牛角包有別於傳統的訓練器材，柔軟舒適的外包材，有利於長輩負重運動時，減少因重量壓迫帶來的不適感。運用手臂彎舉和深蹲等動作，進行大肌群為主的阻力運動，可為長者奠定良好的肌力體能基礎，有效提升身體功能及生活品質。（鄧博仁攝）

「肌齊力運動」是這次台北市高齡前瞻中心整合運動產業合作夥伴，教練們使用「波速球」帶領長輩進行訓練，藉由半圓形及不穩定的表面，刺激長輩足底重心的穩定能力，特別針對踝關節的本體感覺進行訓練。（鄧博仁攝）

台北市政府體育局3日於「永春活力館」舉辦「樂齡巡迴運動指導團暨線上數位運動課程成果展」，市長柯文哲（左）體驗樂齡運動科技設備，並參觀台北市第一座專屬高齡長者的運動場域。（鄧博仁攝）

「肌齊力運動」是這次台北市高齡前瞻中心整合運動產業合作夥伴，教練們使用「波速球」帶領長輩進行訓練，藉由半圓形及不穩定的表面，刺激長輩足底重心的穩定能力，特別針對踝關節的本體感覺進行訓練。（鄧博仁攝）

「肌齊力運動」是這次台北市高齡前瞻中心整合運動產業合作夥伴，教練們使用「波速球」帶領長輩進行訓練，藉由半圓形及不穩定的表面，刺激長輩足底重心的穩定能力，特別針對踝關節的本體感覺進行訓練。（鄧博仁攝）

「體超全人運動團隊」特別教導軟式壺鈴和牛角包有別於傳統的訓練器材，柔軟舒適的外包材，有利於長輩負重運動時，減少因重量壓迫帶來的不適感。運用手臂彎舉和深蹲等動作，進行大肌群為主的阻力運動，可為長者奠定良好的肌力體能基礎，有效提升身體功能及生活品質。（鄧博仁攝）

隨著長者運動風氣盛行，台北市於永春活力館試辦「A級樂齡健康運動站」產業化模式，打造高齡友善運動場域及樂齡運動專屬課程。台北市政府體育局3日特地於永春活力館舉辦「樂齡巡迴運動指導團暨線上數位運動課程成果展」。

活動當天特別邀請到Q cha老師用輕鬆的舞步，帶領長者享受運動的樂趣，鼓勵長者並給予動作指導，幫助他們建立信心，進而養成運動的習慣。長者們也與Q cha老師分享他們的進步，讓老師格外開心與長者們的互動。Q cha老師提到其中一位長者讓她特別印象深刻，他是一位中風患者，肢體手腳無法並行協調，才上完第一堂課就覺得有改善，也很享受上課的過程，臉上總是掛滿笑容！

台北市市長柯文哲也與Q cha老師、長者們一同齊跳舞，Q cha老師說：「柯市長跳得很好，願意嘗試一起同樂跳舞，這個心意完全100分！實在是倍感榮幸，希望有機會能跟柯市長再度共舞。」 合作夥伴「肌齊力運動醫學團隊」教練們也使用「波速球」帶領長輩進行訓練。「體超全人運動團隊」特別教導軟式壺鈴和牛角進行大肌群為主的阻力運動。