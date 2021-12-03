隨著長者運動風氣盛行，台北市於永春活力館試辦「A級樂齡健康運動站」產業化模式，打造高齡友善運動場域及樂齡運動專屬課程。台北市政府體育局3日特地於永春活力館舉辦「樂齡巡迴運動指導團暨線上數位運動課程成果展」。
活動當天特別邀請到Q cha老師用輕鬆的舞步，帶領長者享受運動的樂趣，鼓勵長者並給予動作指導，幫助他們建立信心，進而養成運動的習慣。長者們也與Q cha老師分享他們的進步，讓老師格外開心與長者們的互動。Q cha老師提到其中一位長者讓她特別印象深刻，他是一位中風患者，肢體手腳無法並行協調，才上完第一堂課就覺得有改善，也很享受上課的過程，臉上總是掛滿笑容！
台北市市長柯文哲也與Q cha老師、長者們一同齊跳舞，Q cha老師說：「柯市長跳得很好，願意嘗試一起同樂跳舞，這個心意完全100分！實在是倍感榮幸，希望有機會能跟柯市長再度共舞。」 合作夥伴「肌齊力運動醫學團隊」教練們也使用「波速球」帶領長輩進行訓練。「體超全人運動團隊」特別教導軟式壺鈴和牛角進行大肌群為主的阻力運動。
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