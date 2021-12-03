台積電董事長劉德音表示，未來10年最重要的發展是高效能運算（HPC），因為智慧型裝置更加普及，從手機、汽車到智慧製造，都將大幅推動雲端運算，他估計半導體產業成長高於電子產品市場兩倍以上。

李國鼎基金會舉行「台灣半導體 世紀新布局」論壇，劉德音以「立足台灣放眼世界，半導體產業的下一個十年」為題演說。

論壇主持人鈺創董事長盧超群指出，全球半導體兆世代揭幕，未來1個晶粒從包含10億顆電晶體，會突破到兆級，另外，未來五年全球投資一兆美元在半導體，其中，2021-2022檯面上就有有32個巨大的晶圓工廠。

劉德音表示，這兩年疫情讓世界加速數位化，遠距工作、遠距學習、遠距電商、共享經濟，原來要花10幾年演進，如今1年內就進入每個人生活中，未來5G和AI更開擴了新的應用領域，信息量和傳遞速度都有爆炸性成長，加速半導體科技發展腳步，估計半導體產業成長高於電子產品市場兩倍以上，2030年全球半導體全年營收將會達到兆美元以上，直接推動3-4兆美元的電子產品市場。