為了對抗Omicron變種病毒威脅，各家藥廠紛紛加快研發疫苗與篩檢試劑的速度。美國製藥大廠莫德納表示，最快可於明年3月完成針對該病毒的疫苗加強劑試驗並申請美國緊急授權。瑞士藥廠羅氏（Roche）近日收購的TIB Molbiol生技公司也研發出三款試劑，能幫助研究人員驗出Omicron病毒。

莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）1日接受路透社訪問時表示，研發專門針對Omicron的加強劑，才是解決該病毒導致疫苗效力下降的最快方法。他表示：「我們已啟動此計畫。」

莫德納也正研發另一款多價疫苗，可對抗包含Omicron在內的4種新冠變種病毒。霍奇表示，該疫苗研發還需幾個月時間。

霍奇表示：「務實來看，針對Omicron的加強劑明年3月前不會問世，比較可能的時機點落在第二季，除非FDA修改批准緊急使用授權所需數據的指引。」

羅氏旗下的TIB Molbiol亦研發三款能偵測Omicron的試劑。羅氏表示，這些試劑僅供研究用途、能夠區別Omicron與其它變種病毒突變差異。這有助於研究人員偵測並研究病毒傳播行為，並監測藥物、疫苗與公衛干預措施的效果。