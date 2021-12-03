今農曆10月29日是金山鎮天宮五年千歲聖誕。（新北市民政局提供）

今（3）日是農曆10月29日金山鎮天宮五年千歲聖誕千秋，新北市民政局長柯慶忠特別前往參拜祝壽，並代表市長侯友宜致贈匾額「護佑群黎」，感謝廟方推動公益守護地方。現場還有許多信眾不遠千里而來，雙手合十虔誠祈禱五年千歲保佑平安順心如意。

柯慶忠表示，金山鎮天宮建廟迄今40餘年，主祀五年千歲，是在地重要信仰中心。廟方平時弘揚宗教民俗、中醫義診，並長期寒冬送暖，發放物資予弱勢族群，及提供學子獎助學金，鼓勵勤奮向學。今年因應疫情，五年千歲聖誕取消巡香遶境等活動，僅於正日舉辦祝壽團拜，感謝廟方以行動響應防疫政策。

主任委員李鑫濃表示，金山鎮天宮五年千歲信仰係源自雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮祖廟，主祀張、徐、侯、耿、吳、何、薛、封、趙、譚、盧、羅計12位王爺，創建者劉水文先生與五年千歲侯千歲結緣，於民國63年迎回侯千歲金身，並經地方仕紳慨捐土地響應、出錢出力成就現今巍峩廟貌。

李鑫濃說，由於12位王爺誕辰各不同，為統一祭祀，因此循馬鳴山鎮安宮儀軌，以農曆十月二十九日為鎮天宮五年千歲之綜合聖誕，今年為確保信眾安全健康雖不舉辦遶境，仍循傳統科儀恭祝千歲聖誕千秋。

金山區長廖武輝表示，金山鎮天宮香火鼎盛，12王爺每尊造型不同、各司其職，也有自己輪值的年份，今年歲次辛丑，由主掌職場升遷的徐千歲值科。信眾來此可依各人所求不同，祈求所司王爺福賜鴻圖大展、闔家平安，鄰近還有中角灣美景，可順遊舒展身心。