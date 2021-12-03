台視、三立實境節目《全明星運動會3》今（3日）舉辦首播記者會，台視及三立長官上台授白色大會旗，給領隊錢薇娟、江宏傑，象徵賽事正式開打。由於錢薇娟領隊的藍隊已2連冠，笑說：「第1、2季我不是故意的，但我真的很難輸。」江宏傑則信心表示第3季已準備好拿冠軍。

《全明星3》的陣容相當強大。（三立提供）

《全明星3》出賽藝人有幾位都有運動背景，女選手也比前2季多，而且在比賽過程都看出每位各有特色，像賀軍翔一出場就被大家形容是「場上魔鬼」，主播蔡尚樺還特別向楊奇煜喊話，他上次因為腳傷退賽，希望他在這一季能撐過4集節目，把治療費50萬賺回來。

台視及三立長官作記者會上將白色大會旗，給領隊錢薇娟、江宏傑，象徵賽事正式開打。（三立提供）

楊奇煜覺得王子（邱勝翊）會出現在《全明星3》中很訝異，因為他以前就很怕累尤其最怕受傷，王子說那是因為之前運動膝蓋受傷過。錢薇娟說第1季最愛美的是夏和熙，第2季是廖允杰，而第3季她猜是王子，王子一聽笑說不會在乎球場上醜樣，錄影至今沒補妝過，且髮型可以撐1天，應該替髮型師加薪。

至於「星二代」胡釋安與徐新洋的實力也常被拿來比較，胡釋安一直很害羞，謙稱運動細胞還可以，專長是跑步和籃球，這次參加節目沒和爸爸胡瓜討論太多，但江宏傑看好胡釋安有機會與上屆曹佑寧並駕齊驅。而帥氣的徐新洋透露爸爸徐乃麟是有面授一些，但他也很幽默地說：「大家都以為我會不錄了，但放心，我絕對不會輸不起！」《全明星3》5日起，每周日晚8點在台視播出。