民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞施暴，前副總統呂秀蓮認為，這位加害人就是綠營的網軍部隊之一。國民黨副主席連勝文表示，他曾在2014年被媒體票選為「全台灣被網路霸凌最嚴重第一名」，被綠網軍抹黑、抹紅，但也許是因為他的神經夠大條，所以打死不退。但是一般人面對塔綠班攻擊，要如何撐下去？

連勝文3日在臉書貼文表示，民進黨立委遭受暴力攻擊事件，震驚全台灣，根據前民進黨副總統呂秀蓮所指認，該施暴者乃民進黨所豢養之塔綠班網軍。最糟糕的是，同屬民進黨的其他塔綠班網軍，居然又上網帶風向，幫加害者卸責，想把事件責任推到受害者身上，這種作法就等於重傷人身之後，再行人格謀殺，這就是民進黨所豢養的網軍真實的醜陋面孔。

連勝文感慨說，他曾在2014年被媒體票選為，全台灣被網路霸凌最嚴重第一名。當時他和他的家人被民進黨網軍無所不用其極的抹黑、抹紅，並捏造許多假新聞、假訊息、甚至合成圖片來毀滅他及家人的形象。而民進黨媒體鷹犬及網軍這些惡劣的作為，他之後雖透過司法訴訟取得勝利，但選舉卻早已結束，社會大眾也早已遺忘，但對他的傷害卻永遠造成，誰能還他公道！？如今這種惡劣的作法，又出現在台中第二選區，甚至連遭到暴力攻擊的民進黨立委都逃不掉。

連勝文指出，2010年他的頭部遭槍傷後，民進黨的網軍用極端惡劣的方式嘲諷他，不僅說他造假，甚至還說他只是去做整形手術，幫自己弄個酒窩；甚至還有民進黨網軍感嘆，為什麼沒有直接把他打死？更不用說這群人，利用各種陰謀論來帶風向，試圖幫敗選的民進黨翻盤。

連勝文坦言，面對網軍嚴重的傷害，他能夠撐下來，是因為心中有信仰，所以不怕遭害，但或許是因為他的神經夠大條，所以打死不退、繼續戰鬥。但是一般人面對塔綠班這種排山倒海的攻擊，如何撐下去？

連勝文認為，總統蔡英文的政權，就是靠這些塔綠班網軍撐起來，對民進黨而言，得網軍者得天下。他指出，台灣人如果唾棄這種暴力加害者，以及幫忙加害者轉移焦點的網軍敗類，卻又深信民進黨網軍的言論，而不加懷疑，那麼最終也會變成民進黨「網軍毀台」的共犯；只有靠公民覺醒的力量，拒絕民進黨網軍洗腦，才能把這群塔綠班網軍徹底地掃進歷史灰燼。

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