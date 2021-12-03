民眾黨主席柯文哲愛將前副祕書長陳建璋日前求去，加上祕書長謝立功身兼組織部主任，被柯文哲直指「績效不彰」，柯拋出儲備幹部概念，要民眾黨招募「儲備副祕書長」、「儲備組織部副主任」，民眾黨官網2日悄悄上架徵才資訊，但黨內無奈表示，主管職竟要對外求才海選，認為黨內人才不斷流失，未來民眾黨恐成真空狀態。

民眾黨公開海選儲備副秘書長與儲備組織部副主任。（摘自民眾黨官網）

陳建璋日前以完成個人博士學位為由求去，讓柯文哲再失核心幕僚，副祕書長一職懸缺至今。立委蔡壁如在去年8月為高雄市長補選慘敗辭去組織部主任，自此由謝立功長期兼任組織部主任一職，據轉述，柯文哲在內部會議及私下有不少次抱怨謝立功「績效不彰」，直指「謝立功不能一直兼組織部」，但卻苦無合適人選擔任組織部主任。

另一方面，民眾黨立委賴香伶助理陳泓維11月時毛遂自薦，爭取副秘書長及組織部主任，與會者透露，蔡壁如直接在黨政會報直言「我反對！」場面一度尷尬，最後讓陳泓維擔任組織部副主任，已於12月1日上任，但陳泓維也表達只做3個月，就要離職參與選舉，不過至今黨內仍對此人事案有異音。

柯文哲最後決定公開招募「儲備副祕書長」及「儲備組織部副主任」，民眾黨於2日在官網發出訊息，並同步寄出黨員信，徵才資訊寫道「有機會直接晉升為副祕書長或組織部副主任、組織部主任。」比起過去大動作開記者會宣布海選，這次黨內相當低調徵才。

黨內人士感嘆，綜觀藍綠兩黨副祕書長人選，如民進黨的林飛帆、林鶴明，都是重點培育對象，結果柯文哲卻以類似104方式上網徵才，如同一間公司主管職竟要對外求才海選，該人士感慨人才留不住，未來還會有人出去選舉，民眾黨恐成真空狀態。

還有幕僚質疑，高位階黨職由內部調升較合適，擔心海選進來的人跟黨內的連結不夠，如何扮演立委與主席間的橋梁是最大的挑戰。

對此，謝立功回應，並不是說他的績效不好，而是選舉將屆，他身兼太多職務沒有辦法分神，儲備幹部是廣發武林帖概念，國民黨組發會、文傳會副主委都有20幾人，海選是為了網羅更多人才，也符合柯主席初衷，訓練幾個月有機會轉成副秘書長，副秘書長可能會有很多位。

陳泓維受訪證實有爭取副秘書長，他表示，這段時間看見很多人離開，希望民眾黨回到團結的樣子，他認為對於後援會、柯粉俱樂部、各地候選人志工都熟識，認為自己可以勝任，對於3個月後離職選舉，陳說當時柯文哲沒有同意，僅表示之後再說。