日月光半導體執行長吳田玉指出，未來十年，半導體產業最大的質變就是異質整合。在實際應用上，從單純的計算、通訊跨界到智慧工廠，自動駕駛、物聯網、人工智能、各式消費性電子產品等其他多元領域。

吳田玉指出，因應跨系統及跨產業需求，晶圓設計、晶圓製造及封裝的異質整合，軟體、設計，商業模式，都需要同步演進，這會是一個新的挑戰。比如說，在5G／AIoT時代，許多現有的晶圓都必須加上記憶體，無線通訊，功率管理，感測器及微電子系統。未來，產品的精密度及複雜度會遠遠超過以前。所以，系統商及封裝技術，必須在異質整合上有更大的技術突破。

在這個演變下，封裝產業肩負著三個基本任務，第一個是高密度，第二個是異質整合，第三個是散熱及低功耗。封裝價值的提升，在於能不能和產業鏈一起同步完成這三個任務，就像摩爾定律主導的經濟循環一樣，異質整合必需做出一定的經濟規模與創新，來支援異質整合循環。