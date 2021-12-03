泰國女星平采娜（小名：Baifern）2010年以電影《初戀那件小事》女主角小嵐爆紅，在全球知名度大增，也成為泰國新一代女神；平采娜因為電影人設，一直以來給外界清純甜美的形象，但在11年後29歲的她越來越有女人味，日前穿著超高衩長裙性感破表，不僅有S曲線還露逆天長腿，和昔日落差非常大。

2010年電影《初戀那件小事》由馬力歐和平采娜主演，輕鬆又勵志的浪漫喜劇在當地廣受好評，平采娜飾演的女主角小嵐，為了喜歡的學長小莫努力變漂亮，最後醜小鴨變天鵝，感動大票影迷，也讓平采娜瞬間變成泰國新一代女神；之後工作不斷，無論是影視方面或廣告代言，都能看到她的身影。

日前平采娜穿著超高衩長裙性感破表，不僅有S曲線還露逆天長腿。(圖/ 摘自平采娜IG)

今年29歲的平采娜距《初戀那件小事》時隔11年，她的外貌也隨著年紀增長越來越漂亮，且更有女人味，日前平采娜在IG曬出一組穿紅色長裙的美照，胸前平口設計展現白皙肌膚，合身剪裁更能看出她性感S曲線，最驚艷的是，裙擺開超高衩，讓她跨步時逆天長腿若隱若現，極致誘人。

照片中的平采娜氣場十分強大，和當年電影中清純甜美的小嵐差很大，也讓影迷驚呼，「紅裙配美人，越來越有女人味了」、「小嵐轉大人」、「這才是真的天鵝」、「不管是清純和性感都喜歡」、「走在馬路上也要這麼性感嗎？」、「還以為在走紅毯呢」。