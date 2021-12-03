青村集市買氣夯，周末科工館再登場。（主辦單位提供）

今年首度移師高雄，由高市府農業局、行政院農委會水土保持局等，共同舉辦的「青村集市」，這個周末4（六）、5（日）2天，將再度於科工館北館追風廣場舉行，型農各個摩拳擦掌，端出壓箱寶，想吃新鮮、買好康，可不要錯過。

型農大聯盟匯集10個型農品牌快閃青村集市，包括來自大樹區的玉荷包香腸「寶島第一味」、「南香冰室」水果冰、百年經營傳承4代的「大樹麻油行」。

另外還有以高雄在地水果為原料的「巨林好果鋪」果乾、「好結果」果脆、「陳稼莊果園」果汁、果醋與果醬，「做實囝仔」小番茄與芭樂水果杯，以及自然熟成為特色的「沁峯養蜂場」。

高雄在地「水流莊牧場」、「農春鎮生態教育農場」也走出產地，將優質農產品帶到現場。

2天的青村集市，使用農遊券、五倍券或現金組合888元，即可兌換園遊券1000元，指定攤位使用農遊券或五倍券消費滿500元，加碼再送100元高雄券。