通訊軟體LINE在當今已成為民眾工作、聯絡時不可或缺的工具，但使用越久，佔用空間也越肥大，間接造成手機耗電量增加，讓用戶苦惱不已，就有網友詢問該怎麼幫LINE瘦身，底下也有內行解答「一鍵就能解決」。

網友在PTT發文「LINE為什麼這麼肥？」，他表示用LINE多年，整個容量越來越肥，手機也因此更耗電，氣到想把LINE刪除，詢問有沒有解決辦法。

鄉民紛紛留言：「line購物上次滑10分鐘電掉20%，嚇死我」、「我刪除後重裝，一個月就肥了1.2G，都不知道怎麼來的」、「對話很佔空間，我把一些群組對話訊息刪掉，瘦了一半」、「我已經養成定期砍掉重裝的習慣了」、「主要應該是貼圖、照片影片占空間，對話訊息占得很少」、「刪除緩存，刪掉後剩下1G而已」。

其實LINE官方也曾經針對此問題提供解答過，蘋果iOS用戶只要到LINE首頁右上角齒輪圖片的設定，進去聊天選項，刪除所有快取資料就好，且不會影響、刪除任何對話與記事本、相簿等。

安卓用戶則是有兩種方法，其一是跟iOS一樣，到LINE首頁右上角齒輪圖片的設定，點選刪除聊天室中的快取和其他檔案，但與iOS不同的是，此方法會造成聊天室內未過期檔案與語音訊息無法再次讀取。另一種則是直接到手機設定內的應用程式選項，找到LINE項目後進入儲存位置的右下角點選清除快取，此方法則是與iOS相似，不會影響到聊天室的Keep、相簿與檔案。