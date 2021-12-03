「CrazyWinnie(沒品維尼)」疑似造謠文章，遭PTT鄉民備份。 (翻攝自PTT)

對於民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴力攻擊，PTT帳號「CrazyWinnie(沒品維尼)」近日在PTT帶風向，企圖替林秉樞洗白，外傳此人是「台獨機關槍」李柏璋。但李柏璋跳出來發出八點聲明，否認自己是沒品維尼，但坦言林秉樞有找過他，自己也被騙了。高嘉瑜前男友馬文鈺則怒斥李伯璋說謊。

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴力攻擊一事，PTT帳號「CrazyWinnie(沒品維尼)」近日在PTT帶風向，企圖替林秉樞洗白，外傳此人是曾經擔任民進黨議員助理的「台獨機關槍」李柏璋。但李柏璋跳出來發出八點聲明，否認自己是沒品維尼，但坦言林秉樞有找過他，自己也被騙了。

李柏璋還說自己的通訊軟體從來沒有加過林秉樞好友，更聲明施暴案發生前不認識林秉樞，是林秉樞透過朋友致電，希望幫忙發聲明，李柏璋坦承自己很笨相信他了，後來看新聞才發現自己被騙了，深感懊悔。

不過，根據《ettoday》報導，高嘉瑜前男友馬文鈺3日受訪表示，手中握有2大鐵證，李柏璋的8點聲明根本在說謊，目的就是為了不要讓檢調查到他身上。馬文鈺說，對照李在PTT上慣用的文法和語氣，可以斬釘截鐵地說「文章絕對出自李柏璋之手！」另外，李柏璋更是在Crazywinnie（沒品維尼）帳號發文後，找認識的記者朋友轉載。

馬文鈺強調，已委請律師把相關物證交給司法機關，要追究李柏璋相關刑責。

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