新北市中和警分局陳姓偵查隊長遭檢舉，日前要求隊員開公務車接送到桃園上下課，甚至有浮報超勤加班費、駐地飲酒等情況，警分局接獲檢舉後介入調查後，僅有4次違規使用公務車，未有浮報超勤及駐地飲酒的情況，予以申誡處分。

陳姓隊長於9月24日調任中和警分局，目前正在中央警察大學警正班受訓，受訓至12月24日，受訓期間全為公假，警察局另派任代理隊長代理相關業務。基層檢舉說，陳隊長就任後，因民安駐地晚間並無長官留守，常在駐地內飲酒，甚至要求同仁駕駛公務車接送他上下課，另外還浮報超勤加班費。

中和警分局表示，接獲檢舉後由督察組介入調查，陳員有4次使用公務車至學校受訓，但他多次連夜指揮督導同仁偵破重大刑案，以致請同仁接送上下課，公務車使用未依規定先行報准後使用，確有疏失，擬核予申誡處分。

此外，陳員並無申報超勤加班費，警分局依規定嚴謹審核員警加班費報支，另經側面訪查偵查隊員警，均表示未見陳員或其他之人有於駐地飲酒的情況。

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