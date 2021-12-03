行政院長蘇貞昌今率國防部長邱國正等人赴立法院，就「海空戰力提升計畫採購特別預算案」進行專案報告與備詢。國民黨立委馬文君質詢表示，此次編列2373億特別預算，但品項、數量不清，擔憂未來錢花完了，成品和原先規劃的有落差，邱國正強調，沒有倉促編列預算，下周一會和立院針對細項逐條討論。

國民黨立委吳斯懷質詢。（摘自國會直播）

馬文君說，國防部此次編列2373億特別預算，用來海空戰力提升計畫，辦理各式精準飛彈、海軍高校能艦艇等，各項經費的細項都只寫到，「辦理武器裝備產製及備料、整體後勤支援、陣地工程等經費」與「採購作業費」，就算是機敏預算，也要告訴大家多少彈量等資訊。

馬文君指出，先前要求國防部提供塔江艦船體載台預算書面資料，兩個月來從116億變更成166億，到底要相信哪一個？假設要做100顆飛彈、2座陣地，結果變成200座陣地、2顆飛彈，結果錢花掉了，也沒有超出預算上限，怎麼辦？她要求特別預算應白紙黑字寫下要做的品項與數量。

對此，邱國正回答，每項工程都有其陣地，下周一會針對細項向立院說明，會逐條逐項清楚交代。

隨後，國民黨立委吳斯懷質詢時表示，支持國防自主，並以他從軍44年對中科院深入了解說明，中科院是從研發單位開始，不是生產或組裝單位，量產能力恐有不足，如今卻要它在5年內量產，他也當面向蘇貞昌反映，政府應投入預算更新中科院廠房設施、測量設備等，否則量能不足，國防自主將來恐是空的，是一大隱憂。