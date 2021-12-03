大陸國務院總理李克強3日透露，中國將圍繞市場主體需求制定政策，「適時降準」。
李克強下午在中南海紫光閣視頻會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁格喬治艾娃時，介紹了中國經濟形勢，指出中國將繼續統籌疫情防控和經濟社會發展，實施穩定的宏觀政策，加強針對性和有效性。
李克強表示，將繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，圍繞市場主體需求制定政策，適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支援力度，確保經濟平穩健康運行。
大陸國務院總理李克強3日透露，中國將圍繞市場主體需求制定政策，「適時降準」。
李克強下午在中南海紫光閣視頻會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁格喬治艾娃時，介紹了中國經濟形勢，指出中國將繼續統籌疫情防控和經濟社會發展，實施穩定的宏觀政策，加強針對性和有效性。
李克強表示，將繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，圍繞市場主體需求制定政策，適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企業的支援力度，確保經濟平穩健康運行。
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