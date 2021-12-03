周立銘（麻吉弟弟）即將推出全新電音EP《HOT SAUCE》，並加入索尼音樂，同時也跟大家公布，他正式揮別「麻吉弟弟」4個字，要以本名「周立銘MDD」再次出發，他表示：「我現在不饒舌了，我玩電音很久了，所以要跟大家熟悉的名字『麻吉弟弟』說Bye Bye，改用本名『周立銘MDD』發行全新作品。」

周立銘（左）新歌邀請熊仔合作。（索尼提供）

周立銘的新歌〈CRIME RATE〉邀請之前曾合唱的師兄熊仔再度合作，當初熊仔就非常喜歡這首歌的demo，將Bass House加上饒舌，強勁重擊的節拍與熊仔獨特風格的flow，結合成充滿魔力的歌曲，MV則描述世上有太多壞音樂，周立銘和熊仔化身「獵音槍客」要拯救被壞音樂控制的人們，相當無厘頭。

周立銘這幾年以製作人身分為許多知名藝人製作歌曲，包括田馥甄、Ella、陳零九等，更為百萬YouTuber反骨男孩製作千萬流量神曲，他此次以本名「周立銘」再出發，EP啟發源於他參加美國知名的火人祭，有感因為疫情影響，人們漸漸忘記在外一起派對、放鬆的快感，「失去的總要拿回來」，藉由他獨特的世界觀，喚醒自我。