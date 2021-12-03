20組淨灘隊伍持手套、鐵夾、垃圾袋等，分別沿著高屏溪高堤護岸撿拾瓶罐及垃圾。(大樹區公所提供／林雅惠高雄傳真)

高屏溪攔河堰是為大高雄水源命脈，大高雄每日的民生用水中，大樹區水源約佔70％，大樹區公所為守護高雄人純淨水源，今日與台塑公司在高屏溪高堤護岸共同發起防疫生活的「清淨家園 真愛大樹」淨灘及農藥罐回收作業，由區長陳振坤擔任召集人，帶領大家撿拾瓶罐和垃圾。

陳振坤一早號召18里里長偕同台塑公司協理蔡奇麟，帶領公所同仁、大樹清潔隊、全區各里志工、台塑員工等約300人，匯集於檨腳里武山廟廣場誓師後，20組淨灘隊伍持手套、鐵夾、垃圾袋等，分別沿著高屏溪高堤護岸撿拾瓶罐及垃圾。

陳振坤表示，大樹區攔河堰高堤護岸，是當地著名的休憩景點之一，假日常有遊客，平日民眾也常來運動，希望藉此拋磚引玉，結合公、私部門的力量，共同營造無毒、純淨的水資源環境。

陳振坤強調，此次回收作業另一項特色，是辦理農藥罐回收及兌換獎勵品，大樹區盛產鳳梨、玉荷包、苦瓜聞名，是以農業為主的區域，為避免廢棄農藥瓶殘留物污染水質、土壤，公所特別與清潔隊一起宣導「三沖三洗」的正確回收觀念，以維護環境整潔與安全。

陳振坤說，這次農藥罐回收兌換獎勵品，主要採購自身障團體、庇護工廠及在地商品，他感謝台塑公司長期回饋地方，持續推動永續生態之餘亦能扶助弱勢，讓大樹有好山、好水、好水果外，更充滿好人情，今日總共回收418公斤廢農藥罐，成果豐碩。