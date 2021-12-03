澎湃新聞3日報導，全球動力電池龍頭企業寧德時代新能源科技股份有限公司（寧德時代）3日晚間發布公告，控股股東為支持教育事業發展，擬向上海交通大學教育發展基金會捐贈其持有的公司200萬股股票，占公司總股本的0.09％。按照3日收盤價每股678元（人民幣，下同）計算，200萬股市值逾13億元（約合新台幣56.55億元）。

12月2日，寧德時代股價再創新高，市值最高達到1.61兆元。截至12月3日收盤，寧德時代股價稍有回落，報678元，跌幅-0.15％，總市值1兆6013億元。

根據第三方機構發布的「2021校友會中國大學社會捐贈排名」，這一數額創下迄今為止中國高校接受的第三大捐贈記錄，僅次於2020年萬科向北京清華大學教育基金會一次性捐贈2億股萬科股票（價值53億元）、2018年碧桂園集團創始人、董事局主席楊國強向北京清華大學捐贈22億元。

目前，中國大學單筆社會捐贈最高紀錄的萬科集團於捐款，設立了清華大學萬科公共衛生與健康學科發展專項基金，用於持續支持清華大學萬科公共衛生與健康學院的建設和發展。

據悉，寧德時代創始人兼董事長曾毓群係上海交通大學船舶海洋與建築工程學院1989屆本科校友，曾獲「2020十大經濟年度人物」、美國國家先進技術電池聯盟終身成就獎，連續4年蟬聯世界動力電池裝機量冠軍。今年4月，曾毓群受聘擔任上海交大校董，並捐資設立「曾毓群教育基金」。今年8月，上海交大成立未來技術學院，曾毓群再次被聘任為未來技術學院名譽院長。

曾毓群今年5月初以345億美元身家一度超過李嘉誠，在富比士富豪排行榜躍升為香港新首富。接著，又在7月彭博億萬富翁指數、10月胡潤中國富豪榜，分別以495億、497億美元身價，成為中國第2、第3大富豪。