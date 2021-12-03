中華郵政公司響應政府政策，關懷社會、落實普惠金融及公平待客的金融服務，榮獲金融監督管理委員會110年度保險競賽，包括：「微型保險競賽」之業務績優獎、身心障礙關懷獎、「高齡化保險競賽」之友善高齡獎及辦理紓困措施「表現優良獎」等四項大獎肯定。

中華郵政公司在「關懷弱勢」方面，有鑑於弱勢族群因缺乏資源，如發生意外事故時缺乏相關保險保障，而微型保險可以提供弱勢家庭基本經濟保障、協助其渡過難關。

在「關懷長者」方面，中華郵政公司持續辦理樂齡運動，鼓勵銀髮族壽險保戶參與社會活動，拓展人際關係，提升自我健康管理觀念，並舒展身心與增進情誼，達到「樂活忘齡」效果。

在「關懷保戶」方面，因應疫情變化及保戶需要，迅速推動各項保戶關懷措施，自110年7月1日起，提供弱勢團體及需要紓困之保戶，保單借款優惠利率1.28％專案借款，協助保戶渡過新冠肺炎疫情衝擊。

中華郵政公司未來將秉持提供國民經濟保障，便利全民投保，增進社會福祉之經營理念，提供全國民眾更優質的保險服務。