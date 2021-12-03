中華郵政公司為提供民眾更便捷的i郵箱服務，持續優化寄取件功能及金流支付工具，全國i郵箱即日起新增LINE Pay Money刷讀掃碼繳付i郵箱寄件郵資服務。

中華郵政公司表示，繼開放郵政金融卡及電子票證（悠遊卡、愛金卡及一卡通）於i郵箱櫃體繳付郵資後，為擴增多元支付管道，續提供LINE Pay Money支付服務，民眾使用i郵箱自助寄件時，只要將郵件封裝完妥，攜至鄰近i郵箱，於寄件郵資付款方式頁面，選擇「LINE Pay Money」，出示行動裝置（如手機）上之 LINE Pay Money一維條碼或二維條碼(QR Code)，由i郵箱掃描器自動進行刷讀掃碼，掃碼成功支付後，即自LINE Pay Money帳戶內扣除款項，操作簡易便利。

中華郵政公司在全國郵局、學校、社區及捷運站等處已布建2400座i郵箱，提供民眾24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，落實無接觸科技防疫理念，民眾可上網查詢i郵箱據點，體驗i郵便利生活。