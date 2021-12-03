兆豐銀行最近參與新創及支持綠能產業融資頻傳捷報，由兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行之尖點科技新臺幣10億元聯貸，短短兩個月時間即籌組完成，12月3日完成簽約。

本案除由兆豐銀行主辦之外，另有富邦、合庫、華銀、玉山、中國信託、東亞、上海商銀及土銀等計9家銀行共同參貸，參貸踴躍，超額認購1.7倍，最終以新臺幣10億元順利籌組，顯見銀行團對尖點科技經營團隊之肯定，並看好其未來營運之發展。

尖點科技專精於印刷電路板(PCB)精密微型鑽針之研發與製造，以自有品牌Topoint行銷全球，於台灣及上海均有設廠，為全球排名頂尖的鑽針製造公司，受惠於物聯網、5G及AI人工智慧等發展帶動PCB產業動能，鑽針需求亦隨之成長，110年9月合併營收逾新臺幣3.57億元，較109年同期增加30.6％，再創單月新高，110年前三季累計合併營收則達新臺幣27.66億元，較同期增加29.7％，營運獲利亮眼，尖點科技看好產業前景增加資本支出，計畫111年上半年可再增加300萬支鑽針產能，營運前景可期。

兆豐銀行向來以專業金融服務見長，深受客戶肯定，在聯貸業務上表現優異亮眼，榮獲亞太聯貸市場競賽選拔-109年台灣年度最佳聯貸銀行，110年前3季台灣聯貸市場統籌主辦銀行均保持全國第一。

為落實普惠金融、宣導金融知識教育，兆豐銀行參加多場加盟連鎖展，以「青創貸款及銀行融資往來實務」為主題，提供青年創業戶及中小企業與銀行往來之實務經驗，及青創貸款之申請相關條件，協助青年頭家取得創業資金。

為協助受疫情影響的新創事業，兆豐銀行「新創紓困融資加碼方案」，以從寬、從簡的e化簡化流程從速核貸，幫助新創事業度過疫情難關，自6月中開辦以來已核貸近500戶，協助扶植成為台灣新創獨角獸。

此外，兆豐銀行支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，目前融資金額已逾新臺幣6500億元；為協助政府與顧客達成碳排轉型目標，攜手綠能客戶舉辦「淨零轉型 兆豐同行」系列ESG講座，以強化推展綠色金融之實力與影響力。