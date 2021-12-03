由元大金控暨元大文教基金會舉辦的第五屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」，突破疫情挑戰，攜手六個服務國中小學童、社區青年、視障學童、老憨兒的社福單位及學校，以食物、故事、影片及表演展現在疫情下如何堅持圓夢的點點滴滴。

本屆共1292人次元大志工投入圓夢團體在線上及實體推動的「自信培養、食農教育、職涯探索、體驗教育、視障平台、創作治療」的公益教學，近期於台北華山文創園區展出成果，並在做好量體溫、酒精消毒、實名制等防疫安全措施下，邀請民眾免費入場看展。

開場由「新北市金山區三和國小」同學表演計畫成果—古箏，現場11位二到六年級國小同學自信站上舞台的表現讓人驚豔！五年級簡同學說：「現在我能彈奏出許多喜歡的樂曲，很有成就感」。現場三和國小陳紹賓校長與蔡同學重現食農課程，帶貴賓與志工割稻、認識同學手繪包裝的「好穀粒米」，並送給與會觀眾。

注重食農教育的還有三峽「台灣城鄉永續關懷協會」(小草書屋)，舞台展示孩子們今年烹飪的開飯菜單，菜餚豐富運用在地食材—三峽碧螺春、有木里蜂蜜、五寮尖竹筍等。其中，「平安順穗甜米糕」是與三和國小跨團合作運用「好穀粒米」所製作的感恩甜點，現場同步展示志工為小草們手工製作的感恩米糕禮盒，富有創意巧思讓孩子直呼「好喜歡」，成功創造從產地到餐桌的連結，同時教導孩子時常感恩。

今年元大結合金融本業，邀請志工擔任職涯探索講座講師，讓「愛心第二春文教基金會」的花東學童首次認識金融業，成果影片重現當天同學搶答提問與心得：「以前不了解金融業，透過哥哥姊姊分享職涯故事，未來多了一個選擇」。志工講師現身分享：「要將金融專業講得簡單易懂，是一大挑戰，所以活動前彩排了很多次」。除了職涯講座，今年因應防疫將師資培訓調整為線上課程，持續豐富花東孩子視野。

「台灣I-LIFE國際行動協會」發起「夢想騎士公益出走課程」，元大志工加入「汐止-基隆望幽谷」出發前的團隊建立活動， I-LIFE楊仁銘執行長謝謝志工們依據自身經歷以及對16至25歲「半熟大人」細心的觀察，給予學員們專屬卡片祝福和大大擁抱。夢想騎士分享雖然換餐幾次被拒絕，但透過不斷開口練習、不放棄的勇氣，終於完成旅程，如志工哥哥姐姐的祝福：「我們投入在每個當下」。

今年疫情對視障朋友最深刻的感受，莫過於遠距學習帶來新挑戰。「台灣數位有聲書推展學會」展示近期完成的「互動式線上練習平台」，並在現場邀請元大文教基金會楊荊蓀執行長搶先試用，平台透過活潑的互動來刺激視障學童的學習興趣。本屆計畫評審之一的臺灣大學電機工程學系葉丙成教授雲端送來祝福：「為視障朋友開發好的服務是必要的，希望這些創意設計能夠透過圓夢計畫夥伴們積極創建平台、推廣至中南部校園，未來散播給所有需要的人」。

「育成社福基金會」提供彩繪繽紛「紙面具」，讓現場貴賓體驗老憨兒的創作歷程。育成賴光蘭執行長並分享多重障礙學員—阿枝和小瑞的101畫作故事，其中唐氏症重度的阿枝從原本一個字都不會寫，透過藝術治療學習，到現在已經會寫自己的名字。育成提供超過百件老憨兒的園藝、書法、繪畫作品共創絢麗圓夢成果，許多作品已同步展出於實體、線上展覽，至「Dream Big元大公益圓夢計畫」官方網站觀賞「圓夢畫展」，使美好能量的作品能讓更多人看見。

元大頒發圓夢里程碑給六圓夢團體並表示，「面對疫情，計畫陪伴團體服務轉型、創新突破，大家用多元方式展現教育樣貌，匯集元大志工多才多藝的個人技，同時結合金融本業，帶給團體滿滿收穫」。

「Dream Big元大公益圓夢計畫」期望吸引更多暖心力量，創造發光發亮的璀璨夢想。